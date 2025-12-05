محافظ جدة يشهد توقيع مذكرة التعاون بين "نماء المكية للسقاية والرفادة" وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة

وأوضح الغامدي أن مجالات التعاون التي تتضمنها المذكرة تشمل تنظيم وإقامة المبادرات والبرامج الهادفة إلى تقليل الهدر في الماء والطعام، والحد من الفقد في النِّعم، ونشر ثقافة حفظ النعمة وما له من أثر إيجابي على البيئة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات التعليم العام، والكليات، والمعاهد، والجامعات في منطقة مكة المكرمة، والموظفين والموظفات، ومن يرغب من منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، للتسجيل في الفرص التطوعية التي تنشئها الجمعية، وتزويدهم بما يثبت حصولهم على ساعات تطوعية.