محافظ جدة يشهد توقيع مذكرة التعاون بين "نماء المكية للسقاية والرفادة" وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة

برعاية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شهد الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، توقيع مذكرة تعاون بين جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة بمنطقة مكة المكرمة، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وذلك على هامش معرض جدة الدولي للمنتجات الغذائية ومهرجان "خيرات مكة"، الذي نظمه فرع الوزارة بمركز جدة للمعارض والفعاليات.
ومثّل فرع الوزارة مدير عام الفرع المهندس وليد آل دغيس، فيما مثّل جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الغامدي.
وأوضح الغامدي أن مجالات التعاون التي تتضمنها المذكرة تشمل تنظيم وإقامة المبادرات والبرامج الهادفة إلى تقليل الهدر في الماء والطعام، والحد من الفقد في النِّعم، ونشر ثقافة حفظ النعمة وما له من أثر إيجابي على البيئة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات التعليم العام، والكليات، والمعاهد، والجامعات في منطقة مكة المكرمة، والموظفين والموظفات، ومن يرغب من منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، للتسجيل في الفرص التطوعية التي تنشئها الجمعية، وتزويدهم بما يثبت حصولهم على ساعات تطوعية.
كما تشمل المذكرة تقديم المبادرات الداعمة للمحافظة على البيئة واستدامتها، والتقليل من التلوث البيئي، والمساهمة في إعداد الدراسات والأبحاث في مجال المحافظة على الثروة المائية والأمن الغذائي.