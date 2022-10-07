اختتام ورشة أعمال "ملتقى الحج" في جدة

اختُتمت بجدة، أمس، ورشة أعمال "ملتقى الحج"، التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسي، ورؤساء اللجان والفرق المشاركة في موسم الحج؛ حيث بدأت أعمالها في اليوم الأول بكلمة افتتاحية لنائب رئيس الهيئة الدكتور فهد الحجاج، استعرض خلالها أهم التحديات التي تواجه الهيئة والطرق المبتكرة لحلها، كما قدم مدير الإدارة العامة للحج والعمرة الدكتور مصطفى بلجون عرضًا عن مركز طوارئ مكة والتحديات التي واجهتها الهيئة في موسم حج ١٤٤٣هـ، والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها.
وناقش الاجتماع على مدار ثلاثة أيام أبرز التحديات في موسم الحج الماضي، ودراسة الحلول ومناقشة تحسين بيئة العمل الأفضل للمشاركين.
وتضمنت المناقشة عرضًا عن أعمال مركز الطواري بالمدينة المنورة، وكذلك مناقشة آلية اختيار سيارات الإسعاف وصيانتها وآلية نقل وتحريك المركبات لدعم موسم الحج، بالإضافة إلى آلية الاستعداد لموسم الحج في الموسم القادم ١٤٤٤هـ، وآلية اختيار المشاركين من القوى العاملة والاستعداد المبكر والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وطرح حلول مبتكرة تخص التقنية والانظمة الإلكترونية بالهيئة.
واختتمت الورشة في يومها الثالث باستعراض التوصيات، ثم أغلقت الورشة بكلمة رئيس الهيئة، شكر فيها الحضور على حرصهم وإسهامهم في أن تحقق الورشة الأهداف المرجوة، متطلّعين إلى أن تكون الخدمة الإسعافية في تطور مستمر وتواكب الدعم الذي تتلقّاه الهيئة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين.