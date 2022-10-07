اختتام ورشة أعمال "ملتقى الحج" في جدة

اختُتمت بجدة، أمس، ورشة أعمال "ملتقى الحج"، التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر السعودي، بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسي، ورؤساء اللجان والفرق المشاركة في موسم الحج؛ حيث بدأت أعمالها في اليوم الأول بكلمة افتتاحية لنائب رئيس الهيئة الدكتور فهد الحجاج، استعرض خلالها أهم التحديات التي تواجه الهيئة والطرق المبتكرة لحلها، كما قدم مدير الإدارة العامة للحج والعمرة الدكتور مصطفى بلجون عرضًا عن مركز طوارئ مكة والتحديات التي واجهتها الهيئة في موسم حج ١٤٤٣هـ، والتوصيات التي يمكن الاستفادة منها.