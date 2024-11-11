تزامنًا مع "اليوم العالمي".. "إمارة مكة" تنظم فعالية توعوية عن داء السكري

نظمت الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، فعالية توعوية عن داء السكري، تزامنًا مع "اليوم العالمي لداء السكري".
وتضمنت الفعالية، التي عُقدت بالتعاون مع تجمع جدة الصحي الثاني، رفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية من داء السكري، وبرامج توعوية متنوعة لمنسوبي الإمارة حول سبل التعايش مع داء السكري والوقاية منه، بمشاركة مختصين في الرعاية الصحية.
وشملت تنظيم أنشطة توعوية من خلال أركان توعوية؛ حيث قُدمت الاستشارات الصحية، إضافة إلى عمل فحوصات سكر الدم.
ويأتي هذا التعاون بين تجمع جدة الصحي الثاني وإمارة منطقة مكة المكرمة، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز صحة المجتمع وتحقيق رؤية المملكة 2030، الرامية إلى رفع مستوى الوعي الصحي وجودة الحياة.
وتشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء بـ"اليوم العالمي للسكري" الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام؛ بهدف التعريف بمرض السكري، وأنواعه، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، وتقديم الإرشادات التوعوية الصحية العامة، والنصائح العامة ومنها ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.