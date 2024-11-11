تزامنًا مع "اليوم العالمي".. "إمارة مكة" تنظم فعالية توعوية عن داء السكري

وتشارك المملكة دول العالم في الاحتفاء بـ"اليوم العالمي للسكري" الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام؛ بهدف التعريف بمرض السكري، وأنواعه، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، وتقديم الإرشادات التوعوية الصحية العامة، والنصائح العامة ومنها ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.