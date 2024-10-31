"كفى" توزع بروشورات توعية بمخاطر السموم لـ 20 ألف مشجع في ديربي الاتحاد والأهلي

وزعت جمعية كفى جدة، علاج التدخين والمكون من حبوب الشامبكس ولصقات بدائل النيكوتين على أكثر من 50 من جمهور مباراة الاتحاد والأهلي التي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن ، بملعب الجوهرة في محافظة جدة.