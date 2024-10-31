"كفى" توزع بروشورات توعية بمخاطر السموم لـ 20 ألف مشجع في ديربي الاتحاد والأهلي

وزعت جمعية كفى جدة، علاج التدخين والمكون من حبوب الشامبكس ولصقات بدائل النيكوتين على أكثر من 50 من جمهور مباراة الاتحاد والأهلي التي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن ، بملعب الجوهرة في محافظة جدة.
وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن البرنامج التعريفي والمعارض المقامة والعيادات الثابتة التي قدمها فريق جمعية كفى ضمن مبادرة "ملاعبنا نقية".
وأوضح مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرّمة إبراهيم بن أحمد الحمدان: أنه استفاد من معارض الجمعية وعيادتها المتنقلة ومتطوعيها الذين توزعوا في مداخل الملعب أكثر من 20 ألف مشجع، حيث تسلّموا البرشورات التوعوية وتلقى 500 منهم الاستشارات العلاجية من الأطباء المختصين.
وأشار "الحمدان" أن برنامج كفى وعياداته المتنقلة بدأت منذ الساعات الأولى قبل انطلاق المباراة وزاره الآلاف من الجماهير الذين حرص 50 منهم على الحصول على العلاج، وعنوان الجمعية لأجل التواصل وإكمال العلاج.
وعبر الحمدان عن شكره لفرع وزارة الرياضة و رابطة دوري المحترفين على إتاحة هذه الفرصة القيّمة، وتعاونهما لتوعية المجتمع الرياضي.
الجدير بالذكر أن "كفى" عبر فروعها في منطقة مكة المكرّمة تستهدف فئة الشباب من خلال وجودهم في الملاعب، ببرامج وقائية وتثقيفية، وذلك للاستفادة من فرصة شغفهم بالرياضة، وجعل هذا الحدث رياضياً وصحياً في آنٍ واحد.