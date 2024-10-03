الرياض.." تعليم المزاحمية وضرماء" تنفذ برنامجاً تأهيلياً لموجهي الطلاب بالمدارس

نفّذ مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء التابع لتعليم منطقة الرياض ممثلاً في إدارة أداء التعليم "قسم التوجيه الطلابيّ" اليوم الخميس اللقاء الأول لتأهيل الموجهين الطلابيين الجدد والمنعقد في قاعة التدريب بمدرسة حضار الابتدائية.
ويهدف البرنامج الذي قدمه مشرف التوجيه الطلابي بالمكتب بمشاركة عدد من الموجهين الطلابيين إلى تطوير مهارات الموجه الطلابي والمهام والمسؤوليات الوظيفية واللجان حسب الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام ١٤٤٢ هـ.
كما يهدف البرنامج إلى دراسة النتائج وتحليلها والتعريف بقواعد السلوك والمواظبة الإصدار الرابع ١٤٤٥ هـ وأسس ومبادئ التوجيه الطلابي والمهارات الأساسية للموجه الطلابي وبرامج وخدمات التوجيه الطلابي حسب الخطة لعام ١٤٤٦هـ إضافة إلى دراسة الحالة ومهام الموجه الطلابي في برنامج نور وآلية التعامل معها.
وكرمت إدارة مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء ممثلة في قسم التوجيه الطلابي في الختام إدارة مدرسة حضار الابتدائية لاستضافتها البرنامج.