الرياض.." تعليم المزاحمية وضرماء" تنفذ برنامجاً تأهيلياً لموجهي الطلاب بالمدارس

ويهدف البرنامج الذي قدمه مشرف التوجيه الطلابي بالمكتب بمشاركة عدد من الموجهين الطلابيين إلى تطوير مهارات الموجه الطلابي والمهام والمسؤوليات الوظيفية واللجان حسب الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام ١٤٤٢ هـ.