برعاية أمير الباحة.. "الشهري" يدشن أعمال ملتقى تمكين الشباب في "قلوة"

واطلع الشهري على منصات الجهات المشاركة والتي تضمنت 18 منصة، كما أُقيمت ثلاث ورش شملت ورشة عمل صيانة الجوال، ورشة عمل صناعة القهوة السعودية المختصة، ورشة التزيين والتجميل.

كما شهد "الشهري" توقيع عددٍ من الاتفاقيات تضمنت اتفاقيتان للغرفة التجارية بالمخواة ومع جمعية التنمية الأهلية ولجنة شباب المحافظة بقلوة. وبين جمعية التنمية ولجنة شباب المحافظة من جهة أخرى.

وستُقام غدًا ورشتا عمل بناء السيرة الذاتية الصحيحة، وإنشاء المواقع الإلكترونية عن طريق الويب.