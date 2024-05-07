برعاية أمير الباحة.. "الشهري" يدشن أعمال ملتقى تمكين الشباب في "قلوة"

تحت رعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة؛ دشن محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري وبحضور عددٍ من مديري الإدارات الحكومية والأهلية أمس الثلاثاء، ملتقى "تمكين الشباب 2024 في نسخته الثانية" والذي نظمته لجنة شباب محافظة قلوة بالشراكة مع الغرفة التجارية بالمخواة وعديد من الشركات والمؤسسات ورجال الاعمال، وبمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث، ويستمر على مدى يومين من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 8 مساءً.
ويهدف الملتقى إلى تأهيل الشباب وتمكينهم للانخراط في سوق العمل ودعم ثقافة العمل الحر وتشجيعهم من خلال دعم ما لديهم من مواهب تمكنهم من الدخول والمنافسة في سوق العمل وذلك من خلال توفير ورش عمل مباشرة لصقل مواهبهم وتكسبهم الثقة الكاملة.
واطلع الشهري على منصات الجهات المشاركة والتي تضمنت 18 منصة، كما أُقيمت ثلاث ورش شملت ورشة عمل صيانة الجوال، ورشة عمل صناعة القهوة السعودية المختصة، ورشة التزيين والتجميل.
كما شهد "الشهري" توقيع عددٍ من الاتفاقيات تضمنت اتفاقيتان للغرفة التجارية بالمخواة ومع جمعية التنمية الأهلية ولجنة شباب المحافظة بقلوة. وبين جمعية التنمية ولجنة شباب المحافظة من جهة أخرى.
وستُقام غدًا ورشتا عمل بناء السيرة الذاتية الصحيحة، وإنشاء المواقع الإلكترونية عن طريق الويب.