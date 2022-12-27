جمعية "سفراء التراث" تشدد على دور الحكومة في إبراز ثقافة المملكة

وعلى هامش الزيارة عقدت الجمعية حوارًا مع موسى عبد العزيز الموسى، باعتباره أحد أبرز المهتمين بهذا الشأن، ودار حول حبه وشغفه بالإبل ومتى نمت لديه هذه الهواية، وتطرق الحديث إلى أهمية الإبل وأنواعها وما يحوزه منها والعقبات والصعوبات التي واجهته خلال تنميته هذه الهواية، وتحدث عن الدعم الممنوح له ولغيره من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله-وكيف أن الدولة ترعى وتشجع محبي اقتناء الإبل.