ملتقى مكة الثقافي يعتمد 6 مبادرات من "تعليم الطائف"

وافقت لجنة تقييم المبادرات والبرامج بملتقى مكة الثقافي، في دورته السابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات" للعام 1444هـ، اليوم الاثنين، على قبول ست مبادرات مقدمة من الإدارة العامة للتعليم بالطائف.