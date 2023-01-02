ملتقى مكة الثقافي يعتمد 6 مبادرات من "تعليم الطائف"

وافقت لجنة تقييم المبادرات والبرامج بملتقى مكة الثقافي، في دورته السابعة تحت شعار "كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات" للعام 1444هـ، اليوم الاثنين، على قبول ست مبادرات مقدمة من الإدارة العامة للتعليم بالطائف.
وأكدت أمانة ملتقى مكة الثقافي، أهمية أن يكون التنفيذ بالجودة المطلوبة؛ لتحقيق الأهداف التي وضع الملتقى من أجلها.
وتضمنت المبادرات الست، ثلاث مبادرات مقدمة من البنين وهي "نخيل الطرق ثروة استراتيجية، والمشروع الكشفي الوطني لحماية البيئة المصيف الخضر، ومركز عاون قرطبة التعليمي. وثلاث مبادرات من البنات وهي: بدلها.. وطني بلا عشوائيات، والمدرسة المستدامة، ومجمع الحي التعليمي.
من جانبه أشاد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، بالمبادرات المقدمة وما تحمله من أهداف وأفكار تسهم في خدمة الملتقى وتحقيق أهدافه المرسومة.
وقدم "الشريف" شكره وتقديره لأصحاب المبادرات ومدارسهم "بنين" و"بنات"، ولإدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، ولفريق العمل بهما ولجميع اللجان العاملة في الملتقى على جهودهم الحثيثة في الملتقى.