لتعزيز وعي الأمهات.. "رعاية الأيتام بتربة" تطلق برنامج "قنديل الصحة"

في إطار اهتمامها بتمكين المرأة وتعزيز وعيها الأسري، نظّمت جمعية رعاية الأيتام بمحافظة تربة – ممثلة بالقسم النسائي – برنامجًا توعويًا بعنوان "قنديل الصحة"، يهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المستفيدات وتزويدهن بطرق الوقاية والعلاج السليم، ضمن سلسلة من المبادرات التي تقدمها الجمعية لتحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة.
وأوضحت مديرة القسم النسائي الأستاذة شيمة البقمي أن برنامج "قنديل الصحة" يأتي ضمن سلسلة "قناديل التوعية" التي أطلقتها الجمعية، وتركّز على تمكين المرأة في مختلف الجوانب الحياتية، وتعزيز دورها كمربية وقائدة في إدارة الأسرة وتوجيه سلوك الأبناء.
وأضافت "البقمي" أن البرنامج يُعد أحد قناديل المهارات الحياتية التي تتناول عدة محاور، من بينها:
الصحة
الصبر
التربية
المسؤولية
المهن
الإيجابية
الاقتصاد الأسري
وبيّنت أن كل "قنديل" يُعنى بجانب محدد من حياة الأم، ويهدف إلى تنمية مهاراتها وقدرتها على إدارة شؤون الأسرة بوعي ومعرفة، مما يسهم في خلق بيئة مستقرة وتوجيه أفراد الأسرة نحو التميز والنجاح، وبالتالي الإسهام في نهضة المجتمع.