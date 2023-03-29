انطلاق بطولة الرمث الرمضانية بمشاركة بعض اللاعبين الدوليين السابقين

افتُتحت بطولة الرمث الرمضانية في نسختها الرابعة يوم الخميس الماضي، على ملعب المساعدية بالرياض، والتي تستمر من 1 رمضان وحتى 20 رمضان، ويرعاها الأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود.
تقام البطولة بنظام الدوري النقطي المكون من 8 أندية، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى المربع الذهبي ثم النهائي، بالإضافة لوجود تقنية VAR كأول بطولة رمضانية تضيف هذه التقنية.
وسوف يحصل البطل على كأس البطولة الذهبي التي تبلغ قيمته حوالى 25 ألف ريال بالإضافة للميداليات الذهبية، ويحصل صاحب المركز الثاني على الميداليات الفضية بالإضافة لجوائز أخرى كأفضل لاعب وحارس وهداف للبطولة.
وتتميز الفِرَق المشاركة، بمشاركة بعض اللاعبين الدوليين السابقين مثل عبدو عطيف، وأحمد عطيف، وبندر الحقباني، وعبدالله الشهيل، وتقام المباريات يوميًّا من الساعة 10:00 مساءً حتى الساعة 1:30 مساءً، بالإضافة للجوائز اليومية للحضور الجماهيري وهي عبارة عن جوال.
ويتمتع الحضور الجماهيري بالأجواء المصاحبة للبطولة بالركن الخاص للقهوة ووجبات الطعام.