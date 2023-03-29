انطلاق بطولة الرمث الرمضانية بمشاركة بعض اللاعبين الدوليين السابقين

وتتميز الفِرَق المشاركة، بمشاركة بعض اللاعبين الدوليين السابقين مثل عبدو عطيف، وأحمد عطيف، وبندر الحقباني، وعبدالله الشهيل، وتقام المباريات يوميًّا من الساعة 10:00 مساءً حتى الساعة 1:30 مساءً، بالإضافة للجوائز اليومية للحضور الجماهيري وهي عبارة عن جوال.