أمير تبوك يستقبل وكيل "الداخلية" ووكلاء إمارات المناطق

ورحّب أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء بوكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات المناطق، مثنيًا على جهودهم في الإعداد للاجتماع السنوي الـ 30 لأمراء المناطق، متمنيًا لهم التوفيق في اجتماعاتهم، مشددًا على الدور المهم لإمارات المناطق في التنمية وتلمس احتياجات المواطنين والعمل على خدمتهم في سائر مناطق المملكة وفقًا لتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة سمو وزير الداخلية، منوهًا سموه بمشروعات رؤية المملكة 2030 في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة تبوك، خصوصًا من خلال مشروعات (نيوم والبحر الأحمر وأمالا والديسة)، والتي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن.