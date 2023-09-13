"تراحم" تحصل على جائزة "Great Place to work" لعام 2023

وتعمل على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم، ورفع جودة حياتهم ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا وإعادة تأهيلهم، بما يكفل لهم حياة كريمة.

كما تعمل اللجنة، ضمن اختصاصها، على إجراء الدراسات التي تعمل على إصلاح الفئات المشمولة بالرعاية، وتقديم الدعم المتكامل لهم من خلال مسارات مخصصة.