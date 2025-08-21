مدير "تعليم الطائف" يلتقي فرق دعم "ازدهار القيادة المدرسية"

التقى المدير العام للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي، فرق الدعم والاستدامة لمشروع "ازدهار القيادة المدرسية"، ومديري ومديرات المدارس المطبّقة للمبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم.
وأكد "الغامدي" أهمية التخطيط المهني والعمل الاستباقي، مع تبنّي دراسة حالة كل مدرسة بشكل موضوعي.
وتستهدف المبادرة تمكين المدرسة بناءً على نتائج تقويم الأداء المدرسي، وهو ما يسعى إليه مشروع "ازدهار" القائم على تقديم الفكر وصناعة التغيير لتحقيق التميز.
وشدد "الغامدي" على ضرورة العمل بروح الفريق والتفكير الجمعي، مثمّنًا الجهود المبذولة من قبل الشؤون التعليمية والموارد البشرية، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.