"أمانة الطائف" تزيل أكثر من 300 ملصق إعلاني مخالف

وتمّت إزالة أكثر من 300 ملصق مخالف ولوحة عشوائية من أعمدة الإنارة حيث استهدفت فرق العمل عدداً من الشوارع الرئيسة (شارع الخمسين، وشارع القمرية، وشارع شهار).