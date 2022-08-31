"أمانة الطائف" تزيل أكثر من 300 ملصق إعلاني مخالف

نفّذت أمانة الطائف بمشاركة المتطوعين والمتطوعات برنامجاً ميدانياً لإزالة الملصقات العشوائية واللوحات الدعائية المخالفة من أعمدة الانارة، ضمن خطط الأمانة لتعزيز تحسين المشهد الحضري، وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقضاء على التشوّهات البصرية.
وتمّت إزالة أكثر من 300 ملصق مخالف ولوحة عشوائية من أعمدة الإنارة حيث استهدفت فرق العمل عدداً من الشوارع الرئيسة (شارع الخمسين، وشارع القمرية، وشارع شهار).
وتأتي هذه الجهود ضمن سلسلة متواصلة من البرامج الميدانية بمشاركة المتطوعين لمعالجة أشكال التشوّه البصري.
وتسهم مشاركة المتطوعين والمتطوعات في أعمال التحسين في رفع ثقافة الوعي حول أهمية الحفاظ على المكتسبات والمرافق الوطنية وأهمية المظهر العام لتعزيز جمالية المدينة وإبقائها خالية من التشوّهات البصرية.
وأوضحت الأمانة أنها تعمل على إعادة المظهر الجمالي للشوارع من خلال تنفيذ خطط شاملة لمعالجة تشوّهات المظهر العام تشمل أعمدة الانارة والأرصفة والسفلتة وإزالة السيارات الخربة، امتداداً لحملة الوزارة (صوّر وأرسل) لتعزيز جهود تحسين المشهد الحضري.
وبيّنت الأمانة أنها عزّزت خططها للقضاء على التشوّهات البصرية من خلال آليات مطورة للرصد والمتابعة المعالجة الفورية للملاحظات، إضافة إلى التعامل الفوري مع البلاغات الواردة عبر هاتف العلميات الموحد 940 أو تطبيق بلدي.
جديرٌ بالذكر أنه يشارك في الحملات الميدانية أكثر من 250 متطوعاً ومتطوعة من أبناء الطائف.