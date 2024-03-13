"إنسان" وأوقاف "الراجحي" توقعان اتفاقية تعاون

وقال المدير العام للجمعية: إن ذلك يأتي استشعارًا بأهمية المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وتجسيدًا للتكافل الاجتماعي الذي حث عليه الدين الحنيف، والقيام بالدور الوطني والاجتماعي لخدمة فئات المجتمع.