"إنسان" وأوقاف "الراجحي" توقعان اتفاقية تعاون

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مع أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي؛ لكفالة 100 من أبناء الجمعية بمحافظة الدوادمي.
وقع الاتفاقية المدير العام للجمعية محمد بن سعد المحارب، والرئيس التنفيذي لأوقاف "الراجحي" عبدالعزيز بن محمد العنزي.
وقدَّم "المحارب"، شكره وتقديره لأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي، على هذه المبادرة الكريمة التي تأتي امتدادًا لمبادرات سابقة لكفالة الأيتام.
وقال المدير العام للجمعية: إن ذلك يأتي استشعارًا بأهمية المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وتجسيدًا للتكافل الاجتماعي الذي حث عليه الدين الحنيف، والقيام بالدور الوطني والاجتماعي لخدمة فئات المجتمع.
ولفت "المحارب"، إلى عمق الشراكة الإستراتيجية بين الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام، وأوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي؛ لتحقيق الاستدامة، وتوفير مصادر دخل تساعد الجمعية في المحافظة على مستويات الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.
يذكر أن برنامج الكفالة في "إنسان" يُساهم بسد احتياجات الأسر، وتقديم النفقات الأساسية والصحية والسكنية والتعليمية والموسمية لهم؛ حيث تنقسم إلى: "كفالة يتيم، وكفالة أم اليتيم، والكفالة الدائمة".
وتحرص الجمعية على إيداع المبالغ المخصصة للأيتام بأسلوب تقني حديث، عبر البطاقات الإلكترونية، حفاظًا على كرامة الأبناء.
ويبلغ عدد من ترعاهم الجمعية نحو 41 ألف يتيم ويتيمة وأرملة، تقدم لهم كل الخدمات والبرامج البناءة والتنموية عبر 21 فرعًا في الرياض ومحافظاتها؛ لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية وتجويد حياتهم، كبرامج التمكين والتأهيل والتدريب والتوظيف والاستدامة والاكتفاء الذاتي لهم.