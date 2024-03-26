لجنة التوطين بمنطقة نجران تتابع جولاتها الرقابية على أسواق بيع الخضار والفواكه

وقامت اللجنة بزيارة 79 منشأة، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات؛ حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في محلات النشاط التي تم زيارتها 54 موظفاً سعودياً منهم 3 موظفات سعوديات، وبلغ إجمالي الوافدين العاملين في المحلات التي تمت زيارتها 107 وافدين من مختلف الجنسيات.