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لجنة التوطين بمنطقة نجران تتابع جولاتها الرقابية على أسواق بيع الخضار والفواكه
زارت 79 منشأة وأحصت فرصاً يجري تسويقها لشغلها بالسعوديين
نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران عدداً من الجولات الميدانية الرقابية على محلات بيع الخضار والفواكه بنجران ومحافظة حبونا؛ وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.
وقامت اللجنة بزيارة 79 منشأة، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات؛ حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في محلات النشاط التي تم زيارتها 54 موظفاً سعودياً منهم 3 موظفات سعوديات، وبلغ إجمالي الوافدين العاملين في المحلات التي تمت زيارتها 107 وافدين من مختلف الجنسيات.
وقد تم حصر 9 فرص عمل جارٍ تسويقها لشغلها بالسعوديين.