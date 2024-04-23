"تعليم الطائف" تستهدف أكثر من 400 مدير ومديرة لاختبارات "نافس"

وأكد "النفيعي" أهمية نتائج الاختبارات الدولية، والاهتمام الجيد في المرحلة القادمة؛ لتحقيق مستويات متقدمة تعكس نواتج التعلم للمدرسة، والجهود التعليمية المبذولة من المعلمين والمعلمات في تحسين مستوى التحصيل الدراسي؛ حيث تعتبر مؤشرًا لجودة تحصيل الطلاب وتحقيق نتائج متقدمة للوصول إلى العالمية.