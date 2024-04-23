"تعليم الطائف" تستهدف أكثر من 400 مدير ومديرة لاختبارات "نافس"

أكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي، اليوم الثلاثاء، أهمية الاختبارات الدولية "نافس".
وتمثل "نافس": نواتج التعلم، وتجويد الاختبارات ونتائجها، والدور الفاعل للطلاب والطالبات كشريك أساسي لنجاح العملية التعليمية وتحقيق نتائج متقدمة في الاختبارات الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء مديري ومديرات المدارس للاستعداد لاختبارات "نافس" 2024، والذي تنظمه إدارة الأداء المعرفي والمهاري، بحضور أكثر من 400 مدير ومديرة من مدارس التعليم العام.
ويهدف اللقاء إلى تحسين مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات في المدارس، وتحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس والمكاتب للوصول بالطلاب للمنافسة العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكد "النفيعي" أهمية نتائج الاختبارات الدولية، والاهتمام الجيد في المرحلة القادمة؛ لتحقيق مستويات متقدمة تعكس نواتج التعلم للمدرسة، والجهود التعليمية المبذولة من المعلمين والمعلمات في تحسين مستوى التحصيل الدراسي؛ حيث تعتبر مؤشرًا لجودة تحصيل الطلاب وتحقيق نتائج متقدمة للوصول إلى العالمية.
كما أكد ضرورة تثقيف وتبصير الطلاب والطالبات المستهدفين في "الصف الثالث والسادس الابتدائي والثالث متوسط"، بأهمية الاختبارات الدولية، وأنها تساهم في رفع مستوى المدرسة من خلال برامج ولقاءات تشعر الطالب بأنه الشريك الرئيسي لنجاح الاختبارات وبالتالي مدرسته.
وتضمن اللقاء عرض الاستعداد لتطبيق اختبار "نافس" 2024، ونوافذ متفرقة على "نافس"، وبعض نماذج الخطط المطبقة في الميدان التعليمي، وتقديم توجيهات عامة، ومواعيد تطبيق "نافس".
وتشمل معلومات التطبيق: تاريخ تطبيق الاختبار، والصفوف المستهدفة، وعدد الأسئلة، وأدوات القياس؛ لنجاح الاختبار وتطوير الممارسات والسياسات التعليمية لتشخيص واقع التعليم، من أجل تحسينها وتطويرها للمنافسة العالمية وتحقيق رؤية المملكة 2030.