مستشفى جنوب القنفذة العام يقدم خدماته لأكثر من 20,493 مستفيدًا في الربع الأول لعام 2024

كشفت الإحصائية الأخيرة التي صدرت عن مستشفى جنوب القنفذة العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي بقسم الأشعة، عن تقديم خدماتها لأكثر من 20,493 مستفيدًا خلال الربع الأول من عام 2024.