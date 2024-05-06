مستشفى جنوب القنفذة العام يقدم خدماته لأكثر من 20,493 مستفيدًا في الربع الأول لعام 2024

كشفت الإحصائية الأخيرة التي صدرت عن مستشفى جنوب القنفذة العام، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي بقسم الأشعة، عن تقديم خدماتها لأكثر من 20,493 مستفيدًا خلال الربع الأول من عام 2024.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي لـ"سبق" أن هذه الخدمات تعكس تفاني المستشفى في تقديم رعاية صحية مميزة وشاملة للمجتمع المحلي يتضمن قسم الأشعة في المستشفى فريقًا مؤهلاً ومتخصصًا يعمل بجدية واجتهاد لتقديم خدمات التشخيص والعلاج اللازمة للمرضى.
وأشار إلى أن هذه الخدمات تشمل: الأشعة السينية، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، والتصوير بالأشعة المقطعية وغيرها من الخدمات الحديثة.
من جانبه، عبر مدير مستشفى جنوب القنفذة محمد أحمد السيد، عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا التزامهم بتقديم رعاية صحية عالية الجودة وفقًا لأعلى المعايير الطبية.
وأضاف أن المستشفى ملتزم بالابتكار والتطوير المستمر في مجال الرعاية الصحية، وأنهم يعملون بشكل مستمر على تحسين خدماتهم لتلبية احتياجات المرضى وتحقيق رضاهم.
ويعد مستشفى جنوب القنفذة العام أحد المرافق الطبية الرائدة في المنطقة، ويوفر مجموعة واسعة من الخدمات الصحية للمرضى في مختلف التخصصات الطبية.