اختتام دورة الشيخ محمد بن منصور المدخلي العلمية الأولى بـ"صامطة"

بعد ذلك ألقى فضيلة المدير العام لفرع الوزارة في منطقة جازان كلمة، أكد فيها حرص الدولة المباركة (المملكة العربية السعودية) بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على نشر العلم السلفي الوسطي المعتدل انتهاجًا بنهج النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ولهذا أُنشئت وزارة الشؤون الإسلامية وفروعها في شتى مناطق السعودية، وكذلك المراكز الإسلامية في شتى دول العالم؛ لتتحمل مسؤولية الدعوة إلى الله، ونشر العقيدة الصحيحة، ونبذ التطرف والغلو، ومحاربة الفساد الفكري الذي يحاول الخوارج بثه في كل مكان.