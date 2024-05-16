"الحبشان" الأعلى تصويتًا و"العسكر" ثانيًا .. إعلان نتائج انتخابات مجالس الجمعيات الأهلية بالرياض

أظهرت نتائج التصويت على مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض فوز رئيس جمعية تنمية الأفلاج مرضي محمد الحبشان بعضوية المجلس بالأعلى تصويتًا.
وجاءت نتائج التصويت في عضوية مجلس الإدارة في انتخابات مجالس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض في دورتها الثانية على النحو التالي :
حصول مرضي الحبشان على 92 صوتًا فيما حصل توفيق العسكر على 82 صوتًا، وحصل الدكتور عبدالرحمن الجريوي على 75 صوتًا وحقق الدكتور ثامر غشيان 64 صوتًا ، وحصل كلٌ من عبدالعزيز الزكري ويوسف التركي على 57 صوتًا وحصل عبدالله السبيعي على 54 صوتًا .