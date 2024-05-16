"الحبشان" الأعلى تصويتًا و"العسكر" ثانيًا .. إعلان نتائج انتخابات مجالس الجمعيات الأهلية بالرياض

حصول مرضي الحبشان على 92 صوتًا فيما حصل توفيق العسكر على 82 صوتًا، وحصل الدكتور عبدالرحمن الجريوي على 75 صوتًا وحقق الدكتور ثامر غشيان 64 صوتًا ، وحصل كلٌ من عبدالعزيز الزكري ويوسف التركي على 57 صوتًا وحصل عبدالله السبيعي على 54 صوتًا .