"بصمة تفاؤل" تنظم مبادرة "فرحة تعافي" للأطفال المتعافين من السرطان

وأوضحت "الرشيدي" أن مبادرة "فرحة تعافي" استهدفت الأطفال المتعافين من السرطان وأسرهم تكريماً لهم وفرحة بالشفاء من المرض وشكراً لله عز وجل بأن منّ الله عليهم بالتعافي من المرض، مبينةّ أن الجمعية اشتملت فعاليات متنوعة منها إقامة حفلة للتكريم ولقاء مع الأسر والأطفال.