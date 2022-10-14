"بصمة تفاؤل" تنظم مبادرة "فرحة تعافي" للأطفال المتعافين من السرطان

نظمت جمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال مبادرة مجتمعية للأطفال المتعافين من السرطان "فرحة تعافي" تخللت عدداً من الفعاليات شكراً لله عز وجلّ بعد أن منّ الله عليهم بالشفاء من هذا الداء الخطير.
وفي التفاصيل، أكدت أسماء الرشيدي رئيس مجلس إدارة جمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال، أن أبرز أهداف الجمعية تقديم التوعية الصحية والتثقيف الصحي للأفراد والمجتمع للوقاية من مرض سرطان الأطفال، وتقدم الجمعية خدمات نوعية رائدة ومتخصصة في علاج فئة غالية على قلوبنا الأطفال المصابين.
وأوضحت "الرشيدي" أن مبادرة "فرحة تعافي" استهدفت الأطفال المتعافين من السرطان وأسرهم تكريماً لهم وفرحة بالشفاء من المرض وشكراً لله عز وجل بأن منّ الله عليهم بالتعافي من المرض، مبينةّ أن الجمعية اشتملت فعاليات متنوعة منها إقامة حفلة للتكريم ولقاء مع الأسر والأطفال.
وأردفت أن الجمعية أخذت على عاتقها وأولوياتها تقديم جميع الخدمات التي تسهم بإذن الله في مساندة مرضى سرطان الأطفال لمواصلة علاجهم ورسم البسمة على محياهم وهذا ما تسعى إليه الجمعية، سائلة الله أن يجزي المساهمين خير الجزاء وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم.