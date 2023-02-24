أبناء جمعية "كيان للأيتام" يحتفلون بيوم التأسيس بمجموعة من الفقرات التراثية المتنوعة

احتفلت "جمعية كيان "للأيتام ذوي الظروف الخاصة بيوم التأسيس للسنة الثانية على التوالي في بانوراما مول بالتعاون مع شركة هامات القابضة. واشتملت الاحتفالية التي استمرت ثلاثة أيام متتالية على العديد من الفقرات التراثية منها العرضة الشعبية والأركان الشعبية المتنوعة، وركن التصوير، والركن التعريفي الخاص بجمعية كيان، ومشاركة الفتيات بالأكلات الشعبية من شتى مناطق المملكة.
وفي التفاصيل، قدم أبناء جمعية كيان عرضاً للأزياء الشعبية والتراثية وقدموا بعض الألعاب الشعبية القديمة أمام الجمهور الذي تفاعل كثيراً مع هذه الاحتفالية الوطنية العبقة .
وقالت سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية "كيان" للأيتام:" نستذكر في هذا اليوم العظيم الخالد تاريخ تأسيس المملكة العظمى ونفتخر بالبطولات والشهامة التي قدمها ملوك هذا الوطن ونستشعر نعم الله الكثيرة على بلادنا الحبيبة، بأن سخر الله لنا قيادة حكيمة جعلت كل اهتماماتها خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وقاصديهما، حيث سطرت بلادنا ولله الحمد أفضل صور التلاحم بين أبناء هذا الوطن المعطاء والقيادة الرشيدة أيدها الله.
وأضافت : نحن في جمعية "كيان" للأيتام نهدف إلى تمكين مستفيدينا في جميع المجالات ونشركهم في المناسبات الوطنية ، بهدف ترسيخ الوطنية في نفوسهم واستشعاراً بعظمة ملوكنا وحكومتنا الرشيدة والفخر بماضينا العريق ، لذا نظمنا لهم أكثر من فعالية بمناسبة "يوم التأسيس" منها زيارة المتحف الوطني والأسواق الشعبية لانتقائهم الزي التراثي وتعريفهم بتاريخ أزيائنا الشعبية وفي احتفالنا بيوم التأسيس ليشاركوا وطنهم ومجتمعهم هذه الذكرى المتأصلة في التاريخ .
وتابعت: إن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، هو تخليد لتاريخٍ مملكتنا العريق، واعتزاز بحاضرها المزدهر والمليء بالنجاحات والإنجازات المتمثلة في المشاريع العملاقة والقفزات الهائلة التي تحققت في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 وحتى اليوم، كما أن ما تنعم به المملكة من رخاء واستقرار هو حصاد لثلاثة قرون من العمل والتلاحم والتضحيات التي بذلت في سبيل نماء هذا الوطن العظيم والحفاظ على مكتسباته. حفظ الله قيادتنا الرشيدة الملهمة وحفظ الله وطننا العزيز الغالي المملكة العربية السعودية وأدام الله عز وسؤدد وطن الآباء والأجداد وأدام الله علينا نعمة الأمن والاستقرار والأمان.
وفي الختام قالت سمها الغامدي : أسأل الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد الطاهرة المقدسة المباركة قادتها وحكامها ، وأن يوفقنا جميعاً لخدمة هذا الوطن الغالي ، ويديم علينا ولاة أمرنا ونعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة الحكيمة.
وشكرت "الغامدي" شركة هامات القابضة على استضافتها ودعمها لفعاليات جمعية "كيان" بيوم التأسيس المجيد في بانوراما مول، ومجموعة الحكير على استضافة الأبناء بالمدينة الترفيهية، وكل من شارك وساهم في إنجاح الاحتفاء.