أبناء جمعية "كيان للأيتام" يحتفلون بيوم التأسيس بمجموعة من الفقرات التراثية المتنوعة

وتابعت: إن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، هو تخليد لتاريخٍ مملكتنا العريق، واعتزاز بحاضرها المزدهر والمليء بالنجاحات والإنجازات المتمثلة في المشاريع العملاقة والقفزات الهائلة التي تحققت في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 وحتى اليوم، كما أن ما تنعم به المملكة من رخاء واستقرار هو حصاد لثلاثة قرون من العمل والتلاحم والتضحيات التي بذلت في سبيل نماء هذا الوطن العظيم والحفاظ على مكتسباته. حفظ الله قيادتنا الرشيدة الملهمة وحفظ الله وطننا العزيز الغالي المملكة العربية السعودية وأدام الله عز وسؤدد وطن الآباء والأجداد وأدام الله علينا نعمة الأمن والاستقرار والأمان.