على مدى 5 أيام.. "ولادة الدمام" تحتفي باليوم الوطني عبر 17 ركنًا تعريفيًا

وشهدت الفعالية، التي تتواصل على مدى 5 أيام، إقامة 17 ركنًا تعريفيًا تحكي قصصًا من تاريخ الوطن، من بينها ركن الأمر الملكي بتاريخ 23 سبتمبر 1932م الذي يُجسد ذكرى توحيد المملكة والاعتزاز بوحدتها، وركن يُعرّف بهوية اليوم الوطني السعودي، ويستعرض السمات الأصيلة لأبناء المملكة منذ ولادتهم.