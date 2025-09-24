على مدى 5 أيام.. "ولادة الدمام" تحتفي باليوم الوطني عبر 17 ركنًا تعريفيًا

نظم مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، صباح أمس الأربعاء، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ95 تحت شعار "عزنا بطبعنا"، وذلك بمشاركة واسعة من منسوبي المستشفى والمراجعين.
وشهدت الفعالية، التي تتواصل على مدى 5 أيام، إقامة 17 ركنًا تعريفيًا تحكي قصصًا من تاريخ الوطن، من بينها ركن الأمر الملكي بتاريخ 23 سبتمبر 1932م الذي يُجسد ذكرى توحيد المملكة والاعتزاز بوحدتها، وركن يُعرّف بهوية اليوم الوطني السعودي، ويستعرض السمات الأصيلة لأبناء المملكة منذ ولادتهم.
كما شملت الأركان ركنًا يضم صور ملوك المملكة منذ عهد المؤسس ونبذات تاريخية عنهم، وركنًا بعنوان "السعودية اختيار العالم" يستعرض إنجازات المملكة، إلى جانب أركان أخرى تسلط الضوء على الجوائز والابتكارات والنجاحات الطبية، ورؤية المملكة 2030 بعنوان "حلم يسبق موعده".
وتضمن المعرض عرضًا يوثق تطور المملكة عبر 200 لوحة تُبرز المشاريع العملاقة والنهضة الإعلامية في تاريخ الوطن، إضافة إلى 6 مجسمات ورموز تعكس جوانب التراث الوطني.
كما خُصصت أركان رمزية مثل: ركن القهوة السعودية الذي يرمز إلى الكرم والأصالة، وركن "المبخرة" للدلالة على الترحيب وحسن الضيافة، وركن "الإبل" كمصدر للفخر والتراث، وركن "البشت السعودي" الذي يعكس الاعتزاز بالهوية والمكانة الاجتماعية، وركن "العقال السعودي" الذي يُجسد الانتماء والالتزام بالقيم، إلى جانب ركن "السيف السعودي" بما يحمله من رمزية للقوة والعزيمة والدفاع عن الوطن.
وتهدف الفعالية إلى تعزيز قيم الانتماء للوطن، واستحضار مراحل تطوره ومصادر الفخر، وربط الأجيال الجديدة بما بذله الأجداد من جهود لتحقيق ما نعيشه اليوم من منجزات.