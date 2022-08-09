الويمني" يكرّم "عسيري" والعاملين في مهرجان العنب والفواكه الموسمية

كرّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني مدير إدارة الأسواق والمسالخ سابقًا دكتور جابر حمزة عسيري لقاء ما قدمه خلال مهمة نقل الاختصاصات من الأمانة والبلديات إلى فرع الوزارة بمنطقة عسير وتأسيس إدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة.
كما تم تكريم بعض الموظفين المتقاعدين وعدد من الموظفين والإدارات بالفرع والمشاركة في إنجاح مهرجان العنب والفواكه الموسمية الذي أقامته الوزارة في الماوين ونال نجاحًا كبيرًا وإقبالاً واسعًا، فيما أبدى الموظفون شكرهم على التكريم، مؤكدين أنه حافز ودافع لتقديم المزيد من العطاء.
المهندس عبدالله الويمني شكر الموظفين المشاركين والإدارات التي أسهمت في إنجاح المهرجان وعملت بإخلاص وتفانٍ، مشيرًا إلى اهتمام معالي الوزير وكل مسؤولي الوزارة بكل الطاقات العاملة والمخلصة وضرورة تحفيزها وتقدير عملها.
يُشار إلى أن مهرجان العنب والفواكه الموسمية الذي أقامه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير في الماوين من المهرجانات المعتمدة لدى فرع الوزارة بعسير ونال نجاحًا واسعًا وتفاعلاً وإقبالاً كبيرًا أسهم في تسويق منتجات المزارعين السعوديين والتعريف بجودة المنتجات الزراعية، كما أن هذا المهرجان سيستمر السنوات القادمة كعنوان مميز لأفضل المنتجات الزراعية في الماوين ببلحمر كالعنب بأنواعه والفركس والخوخ والرمان والتين.