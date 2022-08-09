الويمني" يكرّم "عسيري" والعاملين في مهرجان العنب والفواكه الموسمية

كما تم تكريم بعض الموظفين المتقاعدين وعدد من الموظفين والإدارات بالفرع والمشاركة في إنجاح مهرجان العنب والفواكه الموسمية الذي أقامته الوزارة في الماوين ونال نجاحًا كبيرًا وإقبالاً واسعًا، فيما أبدى الموظفون شكرهم على التكريم، مؤكدين أنه حافز ودافع لتقديم المزيد من العطاء.