‫"توطين نجران" تتابع جولاتها الميدانية والرقابية على نشاط وكالات السفر والسياحة

وقامت اللجنة بزيارة عددٍ من وكالات السفر والسياحة بالمنطقة ومحافظاتها، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات، حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في وكالات السفر التي تم زيارتها ٢٢ موظفًا سعوديًا منهم موظفتان سعوديتان.