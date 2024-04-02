‫"توطين نجران" تتابع جولاتها الميدانية والرقابية على نشاط وكالات السفر والسياحة

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران، عددًا من الجولات الميدانية الرقابية على وكالات السفر والسياحة بنجران ومحافظة حبونا، وذلك لمتابعة قرارات التوطين في النشاط.
وقامت اللجنة بزيارة عددٍ من وكالات السفر والسياحة بالمنطقة ومحافظاتها، وحصرت خلالها الموظفين والموظفات، حيث بلغ إجمالي السعوديين العاملين في وكالات السفر التي تم زيارتها ٢٢ موظفًا سعوديًا منهم موظفتان سعوديتان.
وبلغ إجمالي الوافدين العاملين في المحال التي تمت زيارتها ٢٤ وافدًا من مختلف الجنسيات. وتم إنذار ثلاث وكالات لوجود ملاحظات، فيما تم حصر فرصة عمل واحدة جارٍ تسويقها لشغلها بالسعوديين.