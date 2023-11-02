مجلس "شؤون الأسرة" ينظّم منتدى الأسرة السعودية.. 12 الجاري

وبهذه المناسبة، أوضحت الأمين العام لمجلس الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، أن المجلس يعتزم في هذا العام إلقاء الضوء على أثر المتغيرات المعاصرة على الأسرة وأفرادها "المرأة، الطفل، كبار السن"، من خلال طرح أبرز الموضوعات المرتبطة بالمتغيرات المتنوعة المحلية والدولية، والثورة الرقمية المتسارعة.