غرفة الطائف توقّع مذكرة تفاهم لدعم الورد الطائفي وتعزيز الأنشطة السياحية

من جانبه، ثمّن رئيس الجمعية محمد بن زيد القرشي توقيع الاتفاقية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة نحو تطوير منتج الورد الطائفي، ودعم الصناعات التحويلية المرتبطة به، سعيًا للوصول بهذا المنتج الفريد إلى العالمية.