غرفة الطائف توقّع مذكرة تفاهم لدعم الورد الطائفي وتعزيز الأنشطة السياحية

وقّعت غرفة الطائف، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الجمعية التعاونية للورد الطائفي، بحضور رئيس الغرفة غازي القثامي ونائبه معن قاضي، وذلك بمقر الغرفة. وقد مثّل الغرفة في التوقيع الأمين العام عتيق الثقفي، فيما مثّل الجمعية رئيسها محمد بن زيد القرشي.
وأوضح القثامي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التفاهم والعلاقات بين الطرفين بما يخدم الأنشطة السياحية ويدعم منتج الورد الطائفي، الذي يُعد من أبرز رموز الهوية الاقتصادية والمجتمعية للطائف.
وأشار إلى أن المذكرة تشمل إقامة الفعاليات والأنشطة السياحية المهتمة بالورد الطائفي، وتنفيذ الدراسات والبحوث ذات العلاقة، وتقديم الدعم والإرشاد للمستثمرين، وتبادل الخبرات والمعلومات لتسهيل الأعمال المشتركة.
كما تتضمن الاتفاقية إعداد برامج توعوية وتسويقية لمزارع وأماكن زراعة الورد، وتنفيذ المبادرات المجتمعية والدورات التدريبية لرفع الكفاءة المهنية، والمساهمة في مبادرات غرفة الطائف التي تخدم قطاع الأعمال، إلى جانب المشاركة في الملتقيات المتخصصة بالقطاعين السياحي والزراعي.
من جانبه، ثمّن رئيس الجمعية محمد بن زيد القرشي توقيع الاتفاقية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة نحو تطوير منتج الورد الطائفي، ودعم الصناعات التحويلية المرتبطة به، سعيًا للوصول بهذا المنتج الفريد إلى العالمية.