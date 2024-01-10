"تعليم المجمعة" يفتح بابَ التسجيل في مسابقة المهارات الثقافية.. هنا المجالات والأهداف

أعلنت إدارةُ التعليم بمحافظة المجمعة بدءَ تسجيل طلاب وطالبات مدارس التعليم العام بالمحافظة في مسابقة "المهارات الثقافية"، التي تُنظّمها وزارة الثقافة، بالشراكة مع وزارة التعليم.
وأكّد مديرُ التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، أهميةَ مثل هذه المسابقات في تعزيز مهارات الطلاب والطالبات المتنوعة، لافتًا إلى أن المسابقة تهدف لاكتشاف وتطوير مهارات الطلاب في المجالات الثقافية والفنية، والحفاظ على إرث المملكة، وتوجيه شغف الطلاب والطالبات لممارسة مختلف المجالات الثقافية والفنية، وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الطلاب والطالبات.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بتعليم المجمعة فهد المطيري، أن المسابقة التي تقام دورتها الثانية هذا العام، تتضمّن 10 مسارات ثقافية وفنية، تشمل مجالات: الشعر، والقصة القصيرة، والمسرح، والأفلام، والرسم، والتصوير، والخط العربي، والغناء، والعزف، مشيرًا إلى أن المسابقة تهدف إلى دعم المبدعين من طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة، واستكشاف وتطوير مهاراتهم في المجالات الثقافية.