"تعليم المجمعة" يفتح بابَ التسجيل في مسابقة المهارات الثقافية.. هنا المجالات والأهداف

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بتعليم المجمعة فهد المطيري، أن المسابقة التي تقام دورتها الثانية هذا العام، تتضمّن 10 مسارات ثقافية وفنية، تشمل مجالات: الشعر، والقصة القصيرة، والمسرح، والأفلام، والرسم، والتصوير، والخط العربي، والغناء، والعزف، مشيرًا إلى أن المسابقة تهدف إلى دعم المبدعين من طلاب وطالبات التعليم العام في المملكة، واستكشاف وتطوير مهاراتهم في المجالات الثقافية.