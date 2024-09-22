"المقرن": اليوم الوطني مصدر فخر واعتزاز والقطاع غير الربحي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية المجتمعية، الدكتور خالد بن سعد بن محمد المقرن التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله ـ وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 94.
وقال المقرن إن هذا اليوم الأغر يعدّ ذكرى عزيزة في نفوس السعوديين، وهو يوم مجيد في تاريخ بلادنا المباركة ومصدر للفخر والاعتزاز، حيث شهد تتويج ملحمة التوحيد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه -، إيذاناً بانطلاق مسيرة الدولة السعودية الحديثة، وله مكانة خاصة في وجدان كل سعودي. وبكل معاني الوفاء والإخلاص والصدق والمحبة نستقبل هذه الذكرى الغالية.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة إننا ندرك أن ما تحقق من تنمية وإنجاز جاء بفضل الله، ثم بفضل الجهود المخلصة التي بذلها قادة هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس ـ رحمه الله ـ وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الذي يواصل مسيرة البناء والتنمية عبر مشاريع تطرز الوطن في كل جهاته.
وبين أن العمل في القطاع غير الربحي في ظل دعم الحكومة الرشيدة أصبح أحد ركائز التنمية وكيانًا مؤسسيًا منظمًا، وركيزة أساسية من ركائز انطلاق المملكة نحو المستقبل وفقًا لرؤية 2030، التي أكدت على تلمس احتياجات المستفيدين، وتحقيق تطلعاتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفق خطط بناءة ورسم خارطة طريق لمستقبل واعد لهم بإذن الله، عبر تبني العديد من البرامج الهادفة والنوعية التي تعمل على النهوض بالعمل في القطاع غير الربحي والإنساني بكافة مجالاته.
وأوضح المقرن أن جمعية أعمال للتنمية المجتمعية إحدى شواهد اهتمام حكومتنا الرشيدة بالعمل القطاع غير الربحي ولما تقدمه من برامج تنموية تساهم بنقل المستفيدين من الرعوية إلى المنتجة وتحسين جودة حياتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، والاستقرار والاكتفاء الذاتي، من خلال المشاريع والمبادرات في دعم وتمويل مشاريع المستفيدين والمستفيدات وتأهيلهم وتدريبهم لتحقيق التنمية المستدامة لهم.