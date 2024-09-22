"المقرن": اليوم الوطني مصدر فخر واعتزاز والقطاع غير الربحي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

وبين أن العمل في القطاع غير الربحي في ظل دعم الحكومة الرشيدة أصبح أحد ركائز التنمية وكيانًا مؤسسيًا منظمًا، وركيزة أساسية من ركائز انطلاق المملكة نحو المستقبل وفقًا لرؤية 2030، التي أكدت على تلمس احتياجات المستفيدين، وتحقيق تطلعاتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفق خطط بناءة ورسم خارطة طريق لمستقبل واعد لهم بإذن الله، عبر تبني العديد من البرامج الهادفة والنوعية التي تعمل على النهوض بالعمل في القطاع غير الربحي والإنساني بكافة مجالاته.