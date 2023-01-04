تعطل الاتصال يعزل قرى ببني عيسى ويمنع الطلاب من الدراسة عن بعد

تسبب تعطل أبراج stc ببعض قرى بني عيسى في عزل السكان الذي أدى إلى انقطاع الاتصال والإنترنت، بما في ذلك طلاب المدارس لم يتمكنوا من الدراسة عن بعد خلال تعليق الدراسة من قِبل تعليم القنفذة اليوم الأربعاء بسبب التقارير الواردة من الأرصاد.
وبيّن سكان قرية عبيه التابعة لمركز سبت الجارة ببني عيسى وكذلك قرى أسبطا أن انقطاع الاتصال عزلهم عن التواصل من خلال الاتصال والإنترنت وحتى أبنائهم حرموا من الدراسة اليوم بسبب تعطل برج عبيه رقم zmc284 وبرج أسبطا رقمzmc230 وناشدوا الشركة المشغلة سرعة إصلاح الخلل لأن الأبراج متعطلة منذ يومين ولم يجدوا تفاعلاً مع شكاويهم ومعاناتهم متكررة وقت هطول الأمطار.