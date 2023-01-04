تعطل الاتصال يعزل قرى ببني عيسى ويمنع الطلاب من الدراسة عن بعد

تسبب تعطل أبراج stc ببعض قرى بني عيسى في عزل السكان الذي أدى إلى انقطاع الاتصال والإنترنت، بما في ذلك طلاب المدارس لم يتمكنوا من الدراسة عن بعد خلال تعليق الدراسة من قِبل تعليم القنفذة اليوم الأربعاء بسبب التقارير الواردة من الأرصاد.