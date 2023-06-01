"نقاء" تنظم عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ

وتضمنت البرامج، افتتاح فعالية واجهة الرياض بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية د. بدر بن حمود الدباسي، ونائب الرئيس سعد بن محمد العشيوي، كما حضر د. منصور القحطاني الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وعبدالله بن فهد الشرمي مدير الممتلكات بواجهة الرياض، ومن الشريك الإستراتيجي "التصنيع" محمد اليحيى نائب الرئيس للموارد البشرية، وحاتم الشمري مدير الاتصال المؤسسي.