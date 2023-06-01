"نقاء" تنظم عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ

نظمت جمعية نقاء لمكافحة التدخين عدداً من البرامج والفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، وتهدف لتوعية وترشيد المجتمع بأضرار ومخاطر منتجات التبغ.
وتفصيلاً، بدأت الفعاليات بتاريخ 25 مايو المنصرم، حيث أقيمت فعاليات في بنك التنمية الاجتماعية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شركة مصفاة أرامكو السعودية "ساسرف"، وغاليريا مول في الجبيل الصناعية.
وتضمنت البرامج، افتتاح فعالية واجهة الرياض بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية د. بدر بن حمود الدباسي، ونائب الرئيس سعد بن محمد العشيوي، كما حضر د. منصور القحطاني الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وعبدالله بن فهد الشرمي مدير الممتلكات بواجهة الرياض، ومن الشريك الإستراتيجي "التصنيع" محمد اليحيى نائب الرئيس للموارد البشرية، وحاتم الشمري مدير الاتصال المؤسسي.
وشهدت فعاليات "نقاء" حضوراً لافتاً ومميزا تزامناً مع اليوم العالمي في مباراة النصر والفتح المقامة في الأول بارك، ومباراة الهلال والرائد في ملعب الملز.
وعززت جمعية نقاء حملتها في منصات التواصل الاجتماعي تحت شعار "تنفس بنقاء"، كما قدم المدير التنفيذي بالجمعية عبدالله الصقيه الشكر للشريك الإستراتيجي شركة التصنيع الوطنية وفريق العمل المميز بنقاء.
ومنذ انطلاق نقاء في رسالتها وأعمالها وهي تشهد إقبالا كثيرا من الناس على الخدمات التي تقدمها، وهذا يعكس مدى الوعي لدى المجتمع بمخاطر هذه الآفات.