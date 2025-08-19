متطوعون يزرعون شتلات بمنتزه الملك عبد الله في الطائف دعماً لمستهدفات السعودية الخضراء

وتأتي المبادرة امتدادًا لجهود الأمانة في التوسع بزراعة الأشجار والشجيرات والحوليات والمتسلقات في الحدائق والمنتزهات والمواقع البيئية والسياحية، بما ينسجم مع برنامج أنسنة المدن وحملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، بمشاركة مختلف القطاعات والمجتمع المحلي والقطاع غير الربحي، سعيًا لتعزيز العمل التطوعي وغرس قيم المحافظة على الممتلكات العامة.