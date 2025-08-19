متطوعون يزرعون شتلات بمنتزه الملك عبد الله في الطائف دعماً لمستهدفات السعودية الخضراء

نفذت إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف، بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، مبادرة لزراعة شتلات متنوعة في منتزه الملك عبد الله بالنسيم، بمشاركة متطوعين ومتطوعات، وذلك تماشيًا مع مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، ودعمًا لبرامج المسؤولية الاجتماعية وتعزيز الممارسات المستدامة لحماية البيئة.
وتأتي المبادرة امتدادًا لجهود الأمانة في التوسع بزراعة الأشجار والشجيرات والحوليات والمتسلقات في الحدائق والمنتزهات والمواقع البيئية والسياحية، بما ينسجم مع برنامج أنسنة المدن وحملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، بمشاركة مختلف القطاعات والمجتمع المحلي والقطاع غير الربحي، سعيًا لتعزيز العمل التطوعي وغرس قيم المحافظة على الممتلكات العامة.
وأكدت الأمانة أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامجها المجتمعية الهادفة إلى نشر ثقافة التشجير وإشراك الأهالي في حماية البيئة وزيادة الرقعة الخضراء، بما يسهم في تحسين جودة الهواء ورفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء في المدينة السياحية العريقة.
ونوّهت إدارة المشاركة المجتمعية بالتفاعل الكبير من المتطوعين والمتطوعات، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تسهم في رفع مستوى الوعي البيئي، وخاصة لدى النشء، وتعزز روح المسؤولية تجاه الحدائق والمتنزهات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.