برامج توعوية في جدة.. " مجمع الملك عبدالله الطبي" يفعّل حملات مكافحة السكري في مواقع التجمعات

وطرح الفريق الطبي نصائح مباشرة لتبني نمط حياة صحي لمرضى السكري، شملت ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول وجبات خفيفة قبل التمرين لتفادي هبوط السكر، والتعامل السريع مع أعراضه، والإكثار من شرب الماء، والالتزام بارتداء الحذاء المناسب والجوارب القطنية، والتوقف عن الرياضة عند الشعور بالدوار.