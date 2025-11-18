برامج توعوية في جدة.. " مجمع الملك عبدالله الطبي" يفعّل حملات مكافحة السكري في مواقع التجمعات

أطلق مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، عضو تجمع جدة الصحي الثاني، سلسلة برامج توعوية مكثفة تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري والأسبوع الخليجي للسكري، مستهدفًا مختلف شرائح المجتمع في مواقع تجمعهم.
وشهدت المماشي والحدائق العامة ومراكز ضيافة الأطفال فعاليات ميدانية وأركانًا صحية ومحاضرات إرشادية، قدّم خلالها الفريق الطبي فحوصات مجانية لقياس مستوى السكر واستشارات فورية، مع التركيز على عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر والسلوكيات الصحية.
وطرح الفريق الطبي نصائح مباشرة لتبني نمط حياة صحي لمرضى السكري، شملت ممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول وجبات خفيفة قبل التمرين لتفادي هبوط السكر، والتعامل السريع مع أعراضه، والإكثار من شرب الماء، والالتزام بارتداء الحذاء المناسب والجوارب القطنية، والتوقف عن الرياضة عند الشعور بالدوار.
وأكدت إدارة المجمع أن اختيار مواقع التجمع يسهم في رفع فاعلية الرسائل الصحية والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، بما يعزز الوقاية ويرتقي بجودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.