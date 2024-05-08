محافظ الفرشة يُكرّم المشاركين في "أجاويد 2" بـ"تهامة قحطان"

شهد محافظُ الفرشة علي جبران آل محسنة، صباح الثلاثاء، في تهامة قحطان؛ حفلَ تكريم الجهات الحكومية والخيرية والأهلية والمشاركين والمشاركات في مبادرة "أجاويد" بنسختها الثانية.
وكانت قد أطلقت هيئة تطوير منطقة عسير تلك النسخة في محافظة الفرشة ومراكزها.
واشتمل الحفل على كلمة للمحافظ، شكر فيها قائدَ "أجاويد"، ومشرفي المسارات، ومسؤولي المبادرات وأعضاءها.
من جهته قال قائد "أجاويد 2" بالمحافظة متعب بن راعي اليزيدي: إن المبادرة تشمل المسارات الأربعة لها.
وأشار إلى وجود أكثر من 72 مبادرة، ومشاركة تسع مبادرات نوعية لجائزة المبادرات التنافسية على مستوى منطقة عسير.
ونوّه إلى متابعة المحافظ وإشرافه المباشر على جميع المبادرات التي شملت شرائح المجتمع كافة.
وفي ختام الحفل كرم "آل محسنة" الجهات الداعمة والرعاة والمشاركين والمشاركات والجهات الحكومية والأهلية، مُقدمًا شكره وتقديره لجميع القائمين على هذه المبادرات.