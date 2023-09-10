"تنمية الأفلاج" تستعين بـ 40 متطوعًا لخدمة زوار مهرجان التمور

ودعمت الجمعية، النشء من خلال التاجر الصغير، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالله للإسكان التنموي، وهيأت لهم أركان بيع بخيمة العروض، حققوا خلالها أرباحًا تجاوزت أكثر من عشرة آلاف ريال؛ لتشجيع الشباب على ممارسة النشاط التجاري.