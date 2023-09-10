"تنمية الأفلاج" تستعين بـ 40 متطوعًا لخدمة زوار مهرجان التمور

قدمت جمعية تنمية الأفلاج، العديد من المبادرات الاجتماعية، لزوار وضيوف مهرجان الأفلاج للتمور واليسر الثاني.
وشجعت "تنمية الأفلاج"، الشباب على ممارسة النشاط التجاري؛ للاستفادة من تجارب سوق العمل الحر المربحة.
وشملت مبادرات جمعية تنمية الأفلاج، استضافة ضيوف مهرجان التمور واليسر الثاني، طيلة تواجدهم بالمحافظة، واحتضان الاجتماعات التحضيرية للجان المهرجان.
وقدم نحو 40 متطوعًا، بفريق "بناء" التابع للجمعية، آلاف عبوات المياه الباردة لزوار المهرجان.
وتضمنت مبادرات تنمية الأفلاج، تقديم عربات متنقلة لكبار السن من زوار المهرجان.
ودعمت الجمعية، النشء من خلال التاجر الصغير، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالله للإسكان التنموي، وهيأت لهم أركان بيع بخيمة العروض، حققوا خلالها أرباحًا تجاوزت أكثر من عشرة آلاف ريال؛ لتشجيع الشباب على ممارسة النشاط التجاري.