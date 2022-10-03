"تقنية بنات" مكة تنظم ملتقى لتوظيف 97 خريجة من قسم التجميل

وأضافت: يتم تدريب الفتيات لمدة عامين موزعة على ستة فصول تدريبية، وفي آخر فصل تدريبي تخرج المتدربة لسوق العمل "التدريب التعاوني" للتطبيق فيه، مما ينمي ويطور مهاراتها العملية، ومن ثم الحصول على شهادة دبلوم في التخصص؛ لتصبح مؤهلة للعمل في كل القطاعات التي تُعنى بالتجميل كمصففة شعر، وخبيرة بشرة، وخبيرة مكياج، وبائعة لمستحضرات التجميل أو مدربة تجميل.