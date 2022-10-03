"تقنية بنات" مكة تنظم ملتقى لتوظيف 97 خريجة من قسم التجميل

نظمت الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة، ممثلة في وكالة الكلية لشؤون المتدربات، اليوم الاثنين، بمقر الكلية، ملتقى توظيف خريجات قسم التجميل، في العناية بالبشرة والمكياج والشعر.
جاء ذلك لتوظيف 97 خريجة، بالتعاون مع ممثلة مكتب التنسيق الوظيفي المدربة شريفة الحارثي، وبمشاركة عدد من مراكز التجميل.
وقالت عميدة الكلية أمنية المرشد: إن قسم التجميل يستقبل كل فصل تدريبي 100 فتاة لتدريبهن في معامل التجميل الخاصة ليصبحن مؤهلات لدخول سوق العمل بعد التخرج.
ولفتت إلى أن القسم خرّج في الفصل التدريبي الماضي 52 متدربة، وتم التنسيق مع خمسة مراكز تجميل لعقد الملتقى وتوظيف الخريجات مما يسهم في بناء الوطن وسد احتياجات سوق العمل من التخصصات المطلوبة للتوظيف.
وأوضحت "المرشد" أنه جرى هذا العام قبول 100 متدربة في قسم التجميل، منهن 60 متدربة في مسار العناية بالبشرة والمكياج، و40 متدربة في مسار العناية بالشعر.
وأضافت: يتم تدريب الفتيات لمدة عامين موزعة على ستة فصول تدريبية، وفي آخر فصل تدريبي تخرج المتدربة لسوق العمل "التدريب التعاوني" للتطبيق فيه، مما ينمي ويطور مهاراتها العملية، ومن ثم الحصول على شهادة دبلوم في التخصص؛ لتصبح مؤهلة للعمل في كل القطاعات التي تُعنى بالتجميل كمصففة شعر، وخبيرة بشرة، وخبيرة مكياج، وبائعة لمستحضرات التجميل أو مدربة تجميل.