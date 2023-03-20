المقبل " يُدشّن ملتقى "صلة" للتوظيف بـ "تقنية البنات "بالزلفي"

دشّن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل ملتقى "صلة" للتوظيف الذي تنظمه كلية التقنية للبنات بالزلفي، ويهدف إلى ربط ذوي الكفاءات من الخريجات بالفرص المتاحة في سوق العمل السعودي بمختلف تخصصاته وقطاعاته.
جاء ذلك بحضور عميدة الكلية "سارة بنت عبدالله السويكت"، ورئيس التنسيق الوظيفي بمنطقة الرياض "أحمد محمد اليحيى"، وذلك بمقر كلية التقنية للبنات بالزلفي.
وتجول مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض" بين أركان وأجنحة القطاعات المشاركة، مستمعاً لشرح واف عن الفرص الواعدة للمتدربات، إضافة لتفقده جناح الكلية لمساراتها التدريبية في تقنية الوسائط المتعددة وتقنيات الويب وتقنيات الأعمال المكتبية، ومثنياً على جهود منسوبات الكلية.
وتضمّن "الملتقى" إقامة 4 ورش تدريبية تحمل عناوين (الفرص الوظيفية ضمن تخصصك - بوابتك نحو العمل التجاري - السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية - اكتشاف الميول المهنية)، لتأهيل الخريجات وإكسابهن المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك على مدى يومين.
فيما أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض في كلمته بحفل التدشين: "أن دور المؤسسة التدريبي يتمحور حول إعداد وتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لأداء دورها الحيوي في نهضة المجتمع والمشاركة في مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وتسهم بشكل أساسي في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني".
وربط "المقبل" نجاح الكليات في النهوض بهذا الدور بقدرتها على المواءمة بين مستوى (المنتج التدريبي) الذي تقدمه للمجتمع وبين الاحتياجات المتجددة لسوق العمل والارتقاء بنوعية الخريجين والاستجابة لمتطلبات التطور المعاصر.
مشيرًا إلى أهمية مناسبات التوظيف التي واصلت المؤسسة تنظيمها خلال السنوات الماضية كفكرة رائدة وإنجاز كبير يرتبط بهذه المؤسسة التي تحرص دائماً على تبنّي المبادرات والأفكار والتجارب التي تسهم في خدمة متدربيها وتساعدهم على بدء حياتهم العملية.
ونوّه "المقبل" بمبادرة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور "أحمد الفهيد"، التي تستهدف توفير "فرصة عمل لكل خريج " وكذلك فتح قنوات لمبادرة "رافد"، التي تُعد إحدى مبادرات المؤسسة لدعم سوق العمل السعودي بالكوادر المهنية بالشكل الذي يلبي متطلبات واحتياجات قطاعات الأعمال.
وكرّم "مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض" الشركاء والرعاة واللجنة المنظمة للملتقى، فيما تَسلَّم درعاً تذكارياً من عميدة الكلية التقنية للبنات بالزلفي بهذه المناسبة.