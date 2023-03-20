المقبل " يُدشّن ملتقى "صلة" للتوظيف بـ "تقنية البنات "بالزلفي"

فيما أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض في كلمته بحفل التدشين: "أن دور المؤسسة التدريبي يتمحور حول إعداد وتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لأداء دورها الحيوي في نهضة المجتمع والمشاركة في مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وتسهم بشكل أساسي في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني".