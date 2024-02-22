شاهد.. "تعليم الطائف" تكتسي باللون الأخضر في "يوم التأسيس"

وسأل "الغامدي" الله العلي القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويحفظ وطننا وشعبنا، وينصر جنودنا المرابطين في كل مكان.