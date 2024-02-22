شاهد.. "تعليم الطائف" تكتسي باللون الأخضر في "يوم التأسيس"

اكتست مباني إدارة تعليم الطائف ومدارسها، الخميس، باللون الأخضر وشعار "يوم التأسيس"، احتفالاً وابتهاجًا بهذا اليوم المجيد.
وقال المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي: تجسد هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة للمملكة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى.
وأضاف "الغامدي": أن أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في أكثر من 1700 مدرسة، احتفلت بهذه المناسبة بفعاليات متنوعة، وفقًا للإطار التنظيمي لذلك.
ولفت إلى أن الإدارة حرصت على أن تتضمن اللوحات والشاشات وعبر منابرها الإعلامية بقنوات التواصل الاجتماعي، عبارات تحمل في مجملها تأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية لدى شرائح المجتمع، وتأكيد واجبنا تجاه الوطن والحفاظ على مقدراته ومكتسباته.
إلى جانب التذكير بنعمة بناء وتوحيد الدولة السعودية الممتدة على مدى ثلاثة قرون، والتنويه والإشادة بجهود ولاة أمرها في خدمة الإسلام، والحرمين الشريفين، ورقي الوطن وازدهاره.
وسأل "الغامدي" الله العلي القدير، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويحفظ وطننا وشعبنا، وينصر جنودنا المرابطين في كل مكان.