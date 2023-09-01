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المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بتيماء يستعرض البذور البرية لزوار المهرجان الزراعي
يستعرض خططه للعمل على تخفيض المناطق الملوثة بيئياً
يشارك المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة تبوك، في مهرجان المنتجات الزراعية الأول، المقام حالياً في حديقة الربوة بمحافظة تيماء.
ويستعرض المركز من خلال جناحه، مجموعة من البذور البرية، كبذور الأرطى والغضا والعاذر والسدر البري والبلدي، والتعريف بشتلات أشجار الطلح والسمر والقرض، إضافة إلى بذور الرمث والخزامى والسعدان وبعض من النباتات العطرية.
ويقوم منسوبو المركز بتقديم شرح لزوار المهرجان لأهم مهام المركز التي تتركز على وضع مبادرات وبرامج ومشروعات لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومتابعة تنفيذها، وتطوير وحماية مناطق الغطاء النباتي بجميع بيئاته والموارد الوراثية النباتية، والعمل على زيادة نسبة الغطاء النباتي في جميع مناطق التنمية وتخفيض المناطق الملوثة بيئياً وإعادة تأهيلها، وتنمية القدرات الوطنية لتحقيق الحماية.