محافظ القويعية يُدشّن مسار “جبل الشقراء” بمزعل بمشاركة واسعة لهواة المشي والهايكنج

في خطوة تعزز السياحة البيئية وتدعم أنماط الحياة الصحية، دشّن محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، أول أمس السبت، مسار “جبل الشقراء” بمركز مزعل، بمشاركة واسعة من هواة المشي ورياضة الهايكنج من مختلف مناطق المملكة.
وشهد حفل التدشين حضور رئيس مجلس إدارة جمعية “درب” الدكتور عبدالله القويز، ورئيس بلدية القويعية عبدالرحمن الرويمي، وعدد من ممثلي الجمعيات المهتمة بهواية المشي والهايكنج.
وجاء المشروع ثمرة تعاون بين جمعية درب وجمعية التنمية الأهلية بمزعل، بدعم من صندوق أسرة العريفي، ومشاركة فاعلة من بلدية القويعية، ضمن الجهود الرامية لتعزيز السياحة الداخلية وتوفير بيئات ترفيهية جاذبة.
وتخللت الفعالية مسابقات للأسر المنتجة، شملت جوائز لأفضل طبق شعبي وأفضل “قرص جمري” للرجال، إضافة إلى جولة تعريفية بالمعرض المصاحب ووجبة إفطار جماعية للحضور.
عقب ذلك، قصّ المحافظ الشريط إيذانًا بانطلاق المسار، بمشاركة عشرات الهواة وسط تنظيم مميز وتفاعل لافت من الزوار.
واختُتمت الفعالية بحفل خطابي في قصر احتفالات العرافا بمزعل، جرى خلاله تكريم الجهات الداعمة والمشاركة وتوزيع الدروع التذكارية، أعقبه تناول وجبة الغداء.
ويبلغ طول مسار جبل الشقراء نحو 6 كيلومترات على ارتفاع يتجاوز 1020 مترًا فوق سطح البحر، ويُعد من المسارات البيئية الجميلة التي تضم تنوعًا صخريًا ورسومًا ونقوشًا ثمودية قديمة، إضافة إلى وجود مصلى وغار ومطلات طبيعية خلابة على امتداد المسار.
ويُعد المشروع إضافة نوعية لمواقع التنزه والمشي في محافظة القويعية، بما يسهم في تعزيز الجذب السياحي وترسيخ مفهوم الرياضة المجتمعية بين الأهالي والزوار.
وتحدث الدكتور عبدالله القويز، رئيس جمعية “درب”، لـ"سبق" قائلاً:
“في مداخلتي هذه، أود أن أشير إلى ثلاث نقاط رئيسية:
أولًا: إن هذا الحشد الكبير الذي شهدته هذه البلدة الصغيرة الجميلة — حيث تجاوز عدد المشاركين 500 رجل وامرأة من مختلف مناطق المملكة — يُعدّ دليلاً على تحقيق جزء من رسالة جمعية (درب)، الهادفة إلى تشجيع الجميع على العناية بصحتهم وتحسين جودة حياتهم من خلال الحركة والمشي.
ثانيًا: نالت محافظة القويعية نصيب الأسد من دروب المشي والهايكنج التي نفذتها الجمعية، بعد أن تم تهيئة أربعة مسارات هي: صبحاء، مصيقرة، القويعية، ومزعل، من بين نحو 30 مسارًا أعدّتها الجمعية في خمس من مناطق المملكة الثلاث عشرة.
ثالثًا: تطمح جمعية (درب) خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة إلى تغطية جميع مناطق المملكة بما يناسب طبيعة كل منطقة من مسارات المشي والهايكنج، سعيًا لتعزيز الصحة المجتمعية وتحقيق مستهدفات جودة الحياة.”
وختم القويز تصريحه بالدعاء قائلاً: “نسأل الله التوفيق والسداد في تحقيق أهداف الجمعية وخدمة الوطن والمجتمع”.