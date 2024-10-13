الندوة العالمية توزع الأدوات المدرسية على التلاميذ الفقراء والأيتام في السنغال وسط إشادة من أولياء الأمور

استفاد أكثر من 300 طالب من طلاب المدارس في السنغال، بينهم 150 يتيمًا، من برنامج توزيع الأدوات المدرسية الذي نفذه مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي مؤخرًا في مجمع الراجحي بالعاصمة دكار.
البرنامج أقيم خلال احتفالية حضرها الطلاب وأولياء أمورهم، الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة التي أسعدت أبناءهم وساهمت في تحفيزهم على التفوق والنجاح من خلال توفير الأدوات الضرورية التي تساعدهم في مسيرتهم الدراسية.
مدير مكتب الندوة العالمية في السنغال، الأستاذ فتحي عيد، أشار إلى أن البرنامج يخفف الأعباء المادية عن الأسر الفقيرة من خلال توفير الحقائب والأدوات المدرسية. كما ثمَّن في كلمته خلال الاحتفالية دعم المملكة العربية السعودية، حكومة وشعبًا، لهذه المبادرات الإنسانية التي تسهم في دعم التعليم وتحقيق مستقبل أفضل للطلاب الناشئين.