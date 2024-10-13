الندوة العالمية توزع الأدوات المدرسية على التلاميذ الفقراء والأيتام في السنغال وسط إشادة من أولياء الأمور

مدير مكتب الندوة العالمية في السنغال، الأستاذ فتحي عيد، أشار إلى أن البرنامج يخفف الأعباء المادية عن الأسر الفقيرة من خلال توفير الحقائب والأدوات المدرسية. كما ثمَّن في كلمته خلال الاحتفالية دعم المملكة العربية السعودية، حكومة وشعبًا، لهذه المبادرات الإنسانية التي تسهم في دعم التعليم وتحقيق مستقبل أفضل للطلاب الناشئين.