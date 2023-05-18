محافظ أبوعريش يرعى حفلَ تكريم متقاعدي مكتب التعليم

رعى محافظُ أبوعريش مصطفى قحل، مساء الأربعاء؛ حفلَ مكتب التعليم بمحافظة أبوعريش؛ لتكريم منسوبي التعليم المتقاعدين، بقاعة باردايس للاحتفالات.
نُظم الحفل بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان للشؤون التعليمية، د.أحمد بن ظافر عطيف، والمساعد للخدمات المساندة علي بن محمد عطيف.
ورحّب مدير مكتب تعليم أبوعريش، د.حسن بن أبكر الخضي، بمحافظ أبوعريش، ومساعدي مدير عام تعليم منطقة جازان، والضيوف، مؤكّدًا أن التكريم يعدُّ وفاءً وعرفانًا بالجميل، وتقديرًا لجهود الزملاء الكبرى في نجاح العملية التعليمية بالمحافظة خلال عقود من الزمن.
وقال "الخضي": إن المتقاعدين من منسوبي تعليم أبوعريش عرفوا بتفانيهم وإخلاصهم في عملهم، مقدّمين مصلحةَ الوطن وخدمة المجتمع على أنفسهم.
بدورهم عبّر المتقاعدون في كلمتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن التقاعد يعدُّ مرحلة جديدة ينبغي استغلالها لنقل ما اكتسبوه من خبرات للأجيال المقبلة؛ خدمةً للدين والمليك والوطن.
كما شهد حفل المتقاعدين بمكتب تعليم أبوعريش، العديدَ من الفقرات المتنوّعة، شمل اللقاء قصيدة شعرية، وتنظيم أوبريت غنائي بعنوان "قادة التعليم شكرًا"، إضافة إلى عرض مرئي يحكي سيرة المتقاعدين.