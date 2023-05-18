محافظ أبوعريش يرعى حفلَ تكريم متقاعدي مكتب التعليم

ورحّب مدير مكتب تعليم أبوعريش، د.حسن بن أبكر الخضي، بمحافظ أبوعريش، ومساعدي مدير عام تعليم منطقة جازان، والضيوف، مؤكّدًا أن التكريم يعدُّ وفاءً وعرفانًا بالجميل، وتقديرًا لجهود الزملاء الكبرى في نجاح العملية التعليمية بالمحافظة خلال عقود من الزمن.