محافظ ثادق يرعى احتفالات اليوم الوطني.. "قصائد وطنية ومسيرات خيول وهدايا"

رعى محافظ ثادق علي بن عبدالله القرني الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 94 وسط حضور كثيف، وأجواء حماسية كرنفالية مفعمة بالفخر والاعتزاز بالوطن ومقدراته.
وفي التفاصيل: نظّمت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني في محافظة ثادق بشراكة مجتمعية بين محافظة ثادق وبلدية ثادق، إضافة إلى مشاركة مستشفى ثادق العام بركن توعوي مخصّص للزوار.
ففي يوم استثنائي تجلّت فيه أسمى معاني الحبّ والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، بدأ الحفل الرسمي بقصائد وطنية حماسية تلامس مشاعر الانتماء، تلاها العرضة السعودية التي ألهبت حماس الحضور.
وشملت الاحتفالاتُ مسيرةً كرنفالية مبهجة وزعت فيها الهدايا على الحضور، إضافة إلى مسيرة للخيول التي زادت المشهد جمالًا. وكان للأطفال نصيب وافر من الفرح في مسرح الأسرة والطفل، الذي شهد عروضًا ترفيهية، ومسابقات أشعلت روح التحدّي بين الصغار.
واستمرّت الاحتفالات والفعاليات؛ إذ تم وضع نصب جدارية، عبّر فيها الزوار عن حبهم وولائهم للوطن ببصمات من القلب، مؤكدين فيها أن حب الوطن ينبض في قلوب الجميع، كما تنبض الحياة في الأرواح، وجدَّدوا فيها الولاء والانتماء للوطن وقادتها، حفظهم الله.
وشهدت الاحتفالاتُ حضورًا كبيرًا، من الأهلي والمواطنين يتقدمهم محافظ ثادق علي عبدالله القرني، ورئيس البلدية طلال بن غالب ضويحي، ومدير المستشفى ناصر عبدالله العصيمي، ورؤساء الدوائر الحكومية والأعيان والمجتمع.