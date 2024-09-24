محافظ ثادق يرعى احتفالات اليوم الوطني.. "قصائد وطنية ومسيرات خيول وهدايا"

واستمرّت الاحتفالات والفعاليات؛ إذ تم وضع نصب جدارية، عبّر فيها الزوار عن حبهم وولائهم للوطن ببصمات من القلب، مؤكدين فيها أن حب الوطن ينبض في قلوب الجميع، كما تنبض الحياة في الأرواح، وجدَّدوا فيها الولاء والانتماء للوطن وقادتها، حفظهم الله.