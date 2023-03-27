بشعار "بيئتك تعرفك".. "تطوير المناطق الجبلية بجازان" تشارك في أسبوع البيئة

وتهدف هذه الأنشطة والبرامج إلى نشر ثقافة المحافظة على البيئة بين طالبات ومنسوبات مجمع الكليات بمحلية؛ للإسهام في الحد من التلوث وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية؛ للمحافظة على موارد مملكتنا، وخلق بيئة صحية لتحقيق الاستدامة البيئية بما يتفق ورؤية المملكة 2030.