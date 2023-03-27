بشعار "بيئتك تعرفك".. "تطوير المناطق الجبلية بجازان" تشارك في أسبوع البيئة

شاركت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك"، من تنظيم كلية التصميم والعمارة بجامعة جازان، ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية في مجمع الكليات بمحلية.
وبدأت الفعاليات بتوزيع وزراعة عدد من الشتلات بحدائق المجمع ضمن مبادرة "تشجير البيئة الجامعية من خلال العمل التطوعي المبتكر".
ويقام معرض لعرض مجموعة من الأعمال الفنية المميزة لأنواع الزراعات بالمناطق الجبلية؛ أهمها (البن السعودي)، إضافة إلى تنفيذ برامج إرشادية خاصة بأهمية زراعة البن وفوائده وطرق العناية به من خلال كتيب "الإرشاد الزراعي".
وتهدف هذه الأنشطة والبرامج إلى نشر ثقافة المحافظة على البيئة بين طالبات ومنسوبات مجمع الكليات بمحلية؛ للإسهام في الحد من التلوث وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية؛ للمحافظة على موارد مملكتنا، وخلق بيئة صحية لتحقيق الاستدامة البيئية بما يتفق ورؤية المملكة 2030.