إطلاق مبادرة "الطائف تتحرك" في نسختها الأولى لدعم وتمكين ذوي الإعاقة

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور سعيد الزهراني، رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف للأشخاص ذوي الإعاقة أن المبادرة تأتي ضمن جهود الأمانة وجامعة الطائف والغرفة التجارية لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة، لتحقيق معايير الوصول الشامل.