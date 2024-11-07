إطلاق مبادرة "الطائف تتحرك" في نسختها الأولى لدعم وتمكين ذوي الإعاقة

أطلقت أمانة محافظة الطائف تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة مبادرة "الطائف تتحرك" في نسختها الأولى التي تأتي برعاية الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف.
وتفصيلاً، تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الأمانة لتعزيز الجهود في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة محافظة الطائف لتكون دامجة بشكلٍ يمكّنهم للاندماج في المجتمع، وتتم بالتعاون مع جمعية "الطائف للأشخاص ذوي الإعاقة" وجامعة الطائف، وغرفة الطائف التجارية.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور سعيد الزهراني، رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف للأشخاص ذوي الإعاقة أن المبادرة تأتي ضمن جهود الأمانة وجامعة الطائف والغرفة التجارية لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة، لتحقيق معايير الوصول الشامل.
وتسعى المبادرة إلى تطبيق معايير الوصول الشامل في المنشآت، بتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق التوعية المجتمعية الكافية لدعمهم . حيث ستُقام المبادرة بمنتزه الردف في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2024م.