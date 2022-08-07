"بيئة مكة" تُنظِّم حملة توعوية للتعريف بتطبيق "مرشدك الزراعي"

نظَّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة ضمن الخطة الإرشادية حملة توعوية في المزارع بالعاصمة المقدسة للتعريف بتطبيق "مرشدك الزراعي"، وطريقة استخدامه، وشرحه للمزارعين لدعم وتطوير العملية الزراعية، ورفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمنتجات الزراعية.

وصرَّح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، المهندس أحمد بن عبدالله القرني، بأن الجولة الإرشادية هدفت للتعريف بتطبيق "مرشدك الزراعي"، وطريقة استخدامه، وشرحه للمزارعين؛ إذ يهدف هذا التطبيق إلى توعية المزارعين، وتقديم الخدمات الإرشادية في مختلف المجالات الزراعية.

وقال إن هذا التطبيق يوفر مجموعة منتقاة من الخبراء والمختصين للرد على استفسارات المزارعين على مدار الساعة، إضافة إلى إتاحة اطلاع المُزارع على أشهر التجارب الناجحة في القطاع الزراعي من خلال خدمة التجارب الناجحة داخل التطبيق.

وأوضح "القرني" أنه قد تمت الإجابة عن جميع استفسارات المزارعين ضمن محاور تلك الورشة، التي تهدف إلى رفع الكفاءة والجدارة الإنتاجية للمُزارع، وإلى نقل التقنيات الحديثة للمزارعين لتحسين كمية نوعية الإنتاج، وخفض تكلفته، وزيادة الدخل، مع الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.

وحث "القرني" المزارعين في العاصمة المقدسة على استخدام تطبيق "مرشدك الزراعي"؛ إذ أوضح أن ذلك التطبيق من ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لإرشاد المزارعين بأسهل الطرق.

يُشار إلى أن هذه الحملة والجولات تأتي نتاج تعاون بين إدارة الإرشاد الزراعي ومكاتب الوزارة بمحافظات منطقة مكة المكرمة؛ إذ يشكل الإرشاد الزراعي ركنًا مهمًّا وأساسيًّا لدعم وتطوير العملية الزراعية، ورفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمنتجات الزراعية، وتوجيه المزارعين للوصول إلى تحقيق كفاءة الإنتاج.. كما يسهم في تعزيز مساهمتها في عملية التنمية من خلال الوصول إلى زراعة متطورة، تعتمد على أساليب حديثة في الإنتاج.