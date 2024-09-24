"طلال التمياط" يشهد ختام احتفالات بلدية دومة الجندل باليوم الوطني الـ 94 لتوحيد المملكة

وأضاف: في الليلة الأولى انطلقت الفعاليّات بالعرضة السعودية، ثم المنشد معاذ الجماز، وفرقة غنائية بقيادة الفنان سعيد الكثيري، وفي الليلة الثانية شعللها المنشد عبدالعزيز العليوي، وفرقة الجوف للفنون الشعبية، وأوبريت، وشهدت حضورًا جماهيريًا غفيرًا، وفي ليلة الختام كانت العرضة السعودية حاضرة، والأوبريت، والفنان فهد المسيعيد.