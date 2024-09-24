"طلال التمياط" يشهد ختام احتفالات بلدية دومة الجندل باليوم الوطني الـ 94 لتوحيد المملكة

شهد محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط ، الحفل الختامي لاحتفالات بلدية دومة الجندل باليوم الوطني الرابع والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، وذلك بحضور رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس سميحان بن محمد الشمري، ومديري الإدارات الحكومية.
وأوضح لـ "سبق" مدير الفعاليّات، حسين بن عمير الشمري، أن احتفالات بلدية محافظة دومة الجندل التي أُقيمت على مدى ثلاثة أيام في الحديقة الإدارية شهدت حضورًا كثيفًا من الأهالي والزوار الذين احتفلوا واستمتعوا بالفعاليّات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني.
وأضاف: في الليلة الأولى انطلقت الفعاليّات بالعرضة السعودية، ثم المنشد معاذ الجماز، وفرقة غنائية بقيادة الفنان سعيد الكثيري، وفي الليلة الثانية شعللها المنشد عبدالعزيز العليوي، وفرقة الجوف للفنون الشعبية، وأوبريت، وشهدت حضورًا جماهيريًا غفيرًا، وفي ليلة الختام كانت العرضة السعودية حاضرة، والأوبريت، والفنان فهد المسيعيد.
وأشار "الشمري" إلى أن احتفالات بلدية محافظة دومة الجندل باليوم الوطني كانت مبهرة جدًا، حيث تم توفير شاشات عرض، ونقل مباشر للفعاليّات؛ مشيدًا بالحضور الجماهيري الكبير الذي يعكس الجهود الجبارة التي قامت بها بلدية محافظة دومة الجندل للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.