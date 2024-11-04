"آل مجثل" يدشن موسم التشجير الوطني بعسير بزراعة 6800 شتلة

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، موسم التشجير الوطني بمنطقة عسير 2024م، في عدة محافظات هي: الفرشة، ومحايل، وبيشة، وزرع خلالها 6800 شتلة تضمنت عدة أنواع منها: السدر والطلح والآراك وأنواع أخرى من الشتلات المحلية.
وشهد التدشين مشاركة وحضور عدة جهات ذات علاقة؛ كهيئة تطوير عسير والصندوق الزراعي ومركز وقاء ومنظمة الفاو، وبمشاركة ناشطين بيئيين ومزارعين وعدد من الجمعيات الزراعية والبيئية.
وتعد الحملة جزءًا من خطة وزارة البيئة والمياه والزراعة الطموحة لتشجيع الزراعة والمزارعين وإضفاء روح التوعية بأهمية ذلك في المجتمع، والمتابعة والحرص على الاستدامة.
وتبذل الوزارة جهودًا جبارة في جميع الجوانب الداعمة للزراعة، وتشجيع المبادرات، وتنشيط التسويق للمنتجات الزراعية، ودعم البرامج التي تُسهم في إنجاح خططها الفاعلة.