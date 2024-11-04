"آل مجثل" يدشن موسم التشجير الوطني بعسير بزراعة 6800 شتلة

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، موسم التشجير الوطني بمنطقة عسير 2024م، في عدة محافظات هي: الفرشة، ومحايل، وبيشة، وزرع خلالها 6800 شتلة تضمنت عدة أنواع منها: السدر والطلح والآراك وأنواع أخرى من الشتلات المحلية.