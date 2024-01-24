"البواردي" يستضيف "مديري الدوائر الحكومية" بمخيم شقراء ويحثهم على بذل مزيد من الجهود

وبدأ البواردي اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور، مثمنًا الجهود التي تبذلها الدولة في خدمة المحافظة وتنميتها؛ مؤكدًا الدور المأمول من مديري الدوائر الحكومية لخدمة المواطنين والمقيمين، والرفع من مستوى الخدمات وكفاءتها، والتأكيد على تفعيل دورهم القيادي وفق المهام المنوطة بهم، وتعزيز قنوات التواصل مع المجتمع والجهات ذات العلاقة.