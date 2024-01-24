"البواردي" يستضيف "مديري الدوائر الحكومية" بمخيم شقراء ويحثهم على بذل مزيد من الجهود

استضاف محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، مديري ورؤساء الدوائر الحكومية الخدمية والأمنية في مخيم المحافظة في "نفود شقراء الشرقي".
وبدأ البواردي اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور، مثمنًا الجهود التي تبذلها الدولة في خدمة المحافظة وتنميتها؛ مؤكدًا الدور المأمول من مديري الدوائر الحكومية لخدمة المواطنين والمقيمين، والرفع من مستوى الخدمات وكفاءتها، والتأكيد على تفعيل دورهم القيادي وفق المهام المنوطة بهم، وتعزيز قنوات التواصل مع المجتمع والجهات ذات العلاقة.
وأهاب البواردي بالجميع بذل المزيد من الجهود لخدمة المحافظة ومراكزها، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة.