نائب أمير تبوك يطلع على تقرير للقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة

ونوّه نائب أمير منطقة تبوك إلى جهود إدارة أمن الطرق بالمنطقة وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل، بفضل الله، ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، وبمتابعة من وزير الداخلية، مؤكّدًا على أهمية الدور الفاعل لرجال أمن الطرق خلال أداء مهامهم والحفاظ على أمن وسلامة المسافرين.