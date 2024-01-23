نائب أمير تبوك يطلع على تقرير للقوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة

اطّلع الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك، على التقرير السنوي لأعمال القوة الخاصة لأمن الطرق ودورها الأمني بالمنطقة ومستجدّات المهام الميدانية التي تقوم بها، والجهود المبذولة للحفاظ على أمن الطرقات وسلامة المسافرين.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة اليوم، قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العقيد سلطان بن عودة الحربي.
ونوّه نائب أمير منطقة تبوك إلى جهود إدارة أمن الطرق بالمنطقة وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية بالمملكة من تطور متواصل، بفضل الله، ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، وبمتابعة من وزير الداخلية، مؤكّدًا على أهمية الدور الفاعل لرجال أمن الطرق خلال أداء مهامهم والحفاظ على أمن وسلامة المسافرين.
من جهته قدّم العقيدُ "الحربي" باسمه ونيابة عن منسوبي أمن الطرق بالمنطقة؛ الشكرَ والتقدير لأمير منطقة تبوك ونائبه، على دعمهم ومتابعتهم الدائمة لجميع أعمال القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة.